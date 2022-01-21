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Габулов: «Хайкин не соответствует уровню сборной России»

21 Января 2022 • 12:40 Комментировать

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин не дотягивает до уровня национальной команды России. Таким мнением в интервью «Спорт-экспрессу» поделился гендиректор «Химок» Владимир Габулов.

«Этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Чемпионат Норвегии ниже уровнем», - заявил Габулов.

Хайкин выступает в норвежской лиге с 2019 года. До этого он провел два сезона в Израиле, защищая цвета «Бней-Иегуды» и «Хапоэля».

Срок действующего трудового соглашения российского голкипера с «Будё-Глимт» истекает в конце текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов Никита Хайкин
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