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Чемпионат мира по футболу 2022

Де Росси возвращается в тренерский штаб сборной Италии

21 Января 2022 • 03:31 Комментировать

Вскоре после победы итальянской сборной на чемпионате Европы Даниэле Де Росси объявил о том, что покидает тренерский штаб итальянской сборной, в который входил лишь несколько месяцев, в связи с подготовкой к Евро-2020.

Но магия прошлогоднего летнего триумфа притягивает - и вот Де Росси объявил о том, что возвращается в тренерский штаб сборной дабы помочь ей подготовиться к стыковым матчам за право попадания на чемпионат мира против македонцев и, весьма вероятно, затем против португальцев.

Теперь Манчини, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, будет чуть легче справиться с проблемами, которые стоят перед ним - травма Кьезы и все еще не состоявшееся возвращение на поле Спинаццолы, двух игроков, которые сделали очень многое для европейского триумфа. Вместе всяко веселее!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Даниэле Де Росси
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