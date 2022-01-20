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​В «Лужниках» отреагировали на информацию о возможном переносе стыковых игр сборной России на другой стадион

20 Января 2022 • 14:59 Комментировать

В четверг появилась информация о том, что стыковые матчи сборной России, которые должны пройти в конце марта, могут перенести из «Лужников» на другой стадион. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе главной арены Москвы. Там сообщили ТАСС о том, что каких-либо проблем с газоном на стадионе не имеется. Именно проблема с покрытием, как сообщалось, является одной из потенциальных причин смены места проведения игр.

При этом у «Лужниках» отметили, что с пониманием отнесутся к решению провести матч на менее масштабном стадионе, если оно будет принято, учитывая ограничения по вместимости в условиях пандемии коронавируса.

Сборная России в полуфинале стыковых игр сыграет против Польши 24 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Сборная России
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