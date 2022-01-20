​Стыковые матчи сборной России могут перенести из «Лужников» - известны возможные причины

В конце марта сборной России предстоит сражаться за билет на чемпионат мира в стыковых играх. Чтобы оказаться в Катаре в ноябре 2022 года, команда Валерия Карпина нужно выиграть два домашних матча – полуфинал с Польшей и финал с кем-то из пары Швеция – Чехия. В декабре РФС заявил для проведения «стыков» московские «Лужники», но возникли трудности, о которых на своих страницах пишет «РБ Спорт».

Так, в «Лужниках» имеются проблемы с газоном. Кроме того, в условиях ограничений по вместимости более заполненной будет выглядеть «ВТБ Арена». Именно домашний стадион «Динамо» является основным резервным вариантом, пишет источник.