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Чемпионат мира по футболу 2022

​Стыковые матчи сборной России могут перенести из «Лужников» - известны возможные причины

20 Января 2022 • 10:57 Комментировать

В конце марта сборной России предстоит сражаться за билет на чемпионат мира в стыковых играх. Чтобы оказаться в Катаре в ноябре 2022 года, команда Валерия Карпина нужно выиграть два домашних матча – полуфинал с Польшей и финал с кем-то из пары Швеция – Чехия. В декабре РФС заявил для проведения «стыков» московские «Лужники», но возникли трудности, о которых на своих страницах пишет «РБ Спорт».

Так, в «Лужниках» имеются проблемы с газоном. Кроме того, в условиях ограничений по вместимости более заполненной будет выглядеть «ВТБ Арена». Именно домашний стадион «Динамо» является основным резервным вариантом, пишет источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Сборная России ВТБ-Арена
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