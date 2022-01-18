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Чемпионат мира по футболу 2022

​В ФИФА подтвердили аннуляцию карточек, но Головин и Смолов все равно не сыграют с Польшей

18 Января 2022 • 16:38 Комментировать

Накануне британский BBC сообщил, что ФИФА решила аннулировать жёлтые карточки, которые накопились у игроков перед стыковыми играми европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года.

В пресс-службе ФИФА подтвердили информацию. Соответствующий ответ организации приводит ТАСС.

Важно отметить, что ФИФА аннулировала карточки, которые висели на футболистах после завершения основной части отбора. Игроки, уже схлопотавшие дисквалификацию за счёт перебора предупреждений, пропустят полуфинал «стыков». Таким образом, россияне Александр Головин и Фёдор Смолов 24 марта против Польши не сыграют.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов Александр Головин
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