Россия может подать заявку на приём Евро

В 2018 году в России прошёл чемпионат мира. Главное футбольное событие четырёхлетия было организовано на наивысшем уровне, и ФИФА даже признала российский мундиаль лучшим в истории.

В не столь отдалённом будущем на территории России может состояться ещё один крупный футбольный турнир. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в настоящий момент рассматривается возможность подачи заявки на приём Евро. Речь идёт о континентальном форуме 2032 года.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы примет Германия в 2024 году. Защищать титул лучшей команды континента будет сборная Италии, ставшая триумфатором Евро-2020.