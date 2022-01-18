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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия может подать заявку на приём Евро

18 Января 2022 • 16:04 Комментировать

В 2018 году в России прошёл чемпионат мира. Главное футбольное событие четырёхлетия было организовано на наивысшем уровне, и ФИФА даже признала российский мундиаль лучшим в истории.

В не столь отдалённом будущем на территории России может состояться ещё один крупный футбольный турнир. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в настоящий момент рассматривается возможность подачи заявки на приём Евро. Речь идёт о континентальном форуме 2032 года.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы примет Германия в 2024 году. Защищать титул лучшей команды континента будет сборная Италии, ставшая триумфатором Евро-2020.

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Евро-2032
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