Левандовски - о стыковом матче с Россией: «Надеюсь помочь сборной своими голами»

Звездный форвард сборной Польши Роберт Левандовски, которого признали лучшим футболистом года по версии ФИФА, поделился мнением о стыковых матчах за право отправиться на чемпионат мира-2022.

«Нам будет непросто попасть на мундиаль, но команда готова к любому вызову в стыках. Мы будем соперничать с сильными соперниками. Наша цель – добыть путевку на ЧМ-2022. Польша проведет хорошую подготовку и будет верить в свои силы. Надеюсь помочь сборной своими голами. Выложусь на 100%», - цитирует Роберта Bayern & Germany.

Польша является соперником сборной России. Стыковой матч пройдет в Москве 24 марта.