​Возбуждено дело о налоговых махинациях при строительстве арен к мундиалю в России

Чемпионат мира в России проходил три с половиной года назад, но дело о налоговых махинациях при строительстве двух стадионов было возбуждено только сейчас. По информации «Бизнес Online», фигурантом дела является Равиль Зиганшин, который является генеральным директором строительной компании ПСО «Казань». Следственный комитет России считает, что Зиганшин уклонился от уплаты налогов при строительстве арен для мундиаля в Самаре и Саранске. Речь идёт о сумме в 2 миллиарда 668 миллионов рублей.

Напомним, что чемпионат мира в России выиграла сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счётом 4:2.