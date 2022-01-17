ФИФА аннулировала 107 жёлтых карточек перед стыковыми матчами, но Головин и Смолов не сыграют с Польшей

ФИФА внесла определенные правки в регламент стыковых матчей отбора на чемпионат мира. Изменения коснулись дисквалификаций в составе сборных, которые примут участие в плей-офф раунде, передает BBC.

Речь идет об аннулировании желтых карточек, полученных игроками на стадии группового этапа. Однако стоит понимать, что это касается только лишь тех футболистов, которые при получении «горчичника» в полуфинальных встречах могли пропускать решающий матч отбора.

То есть, правило не распространяется на игроков, в пассиве которых уже есть две желтые карточки и которые должны были пропускать первые поединки стыков. В сборной России таковыми являются Александр Головин и Фёдор Смолов.