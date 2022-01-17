​Карпин рассказал, почему назвал себя идиотом после октябрьской игры со словаками

В средине октября наставник сборной России Валерий Карпин назвал себя идиотом после домашней игры против Словакии, в которой команда победила со счётом 1:0. В интервью для YouTube-канала «Дорский» тренер объяснил свои слова.

После вопроса о тех словах Карпин показал на фишках, каким был его план на игру со словаками в плане прессинга.

«В теории всё красиво, поэтому я сказал, что это моя вина. Мы хотели поменять структуру прессинга. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это если в двух словах.

Это непростое перестроение, но я понадеялся, что это не так сложно. Перед матчем Баринов говорил, что вроде всё понятно, а потом он говорил, что вместо того, чтобы играть, он думал, куда ему нужно бежать – опускаться или выдвигаться. Компьютер завис. А когда компьютер зависает, его надо выключать», - сказал Карпин.