​«Один игрок сборной России сказал, что после пропущенного гола от Хорватии он готов был всех порвать» - Карпин

Рулевой сборной России Валерий Карпин дал интервью для YouTube-канала «Дорский» и в очередной раз вспомнил о поражении от Хорватии (0:1), из-за которого команда не смогла получить прямой билет на чемпионат мира.

«Мы всё время возвращаемся к психологии. Один игрок после матча в Хорватии сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, и он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться всем составом в своей штрафной. А потом появились силы! То есть появились силы на 82-минуте! Это что?» - сказал Карпин, давая понять, что у команды нет проблем с физическим состоянием.

В конце марта сборной России предстоят стыковые матчи за право выступить на мундиале.