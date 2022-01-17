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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин объяснил, почему для него был важен звонок Романцева

17 Января 2022 • 15:55 Комментировать

Валерий Карпин сомневался, останется ли он у руля сборной России на стыковые матчи. Специалист решил продолжать работу с командой, и этому решению поспособствовал Олег Романцев, сделавший звонок Карпину. В интервью для YouTube-канала «Дорский» наставник российской сборной объяснил, почему разговор с Романцевым был так важен.

«Потому что это опытный человек, который был в этой шкуре, так скажем, испытал всё это на себе. Ситуации во многом похожи. В 1999 году мы выиграли шесть игр, затем сыграли вничью с Украиной и не попали даже в «стыки». Понятно, что ситуация другая, но в чём-то она схожая. Он сказал, что нельзя бросать команду на полпути, сказал, что я только познакомился с игроками и теперь знаю их лучше», - сказал Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Олег Романцев
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