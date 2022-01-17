Сборная Польши назначит нового тренера до конца недели

В ближайшее время будет представлен новый главный тренер сборной Польши, соперника национальной команды России по стыковому матчу ЧМ-2022. Об этом сообщили в пресс-службе федерации футбола страны во время разговора с журналистом ТАСС.

Источник сообщил, что официально нового наставника представят на этой неделе. Точная дата пока не утверждена.

Фаворитом на вакантное место является экс-главный тренер команды Адам Навалка. Он тренировал сборную Польши с 2013 по 2018 год.

Напомним, что стыковой матч между россиянами и поляками состоится 24 марта в Москве.