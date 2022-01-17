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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин прочитал лекцию о пользе занятий спортом

17 Января 2022 • 00:56 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин напомнил молодому поколению о пользе спортивного образа жизни и регулярных занятий. По его мнению, речь не только о физическом, но также и о психологическом здоровье человека. По наблюдениям главного тренера российской сборной, занимающиеся спортом люди куда реже болеют - причем, опять-таки, не только физически, но и психически:

 - Психические расстройства являются основными причинами заболеваний и инвалидности среди молодежи. Конечно же, занятия спортом помогают снять напряжение и стресс. Люди, которые занимаются спортом, реже заболевают и реже имеют психические расстройства, - цитирует Карпина сайт УЕФА.

Валерий Карпин начал заниматься футболом с восьми лет, пройдя через главные этапы подготовки начинающих игроков еще по советской системе. Также в конце 80-х служил в армии - так и складывались его представления о должном уровне спортивной и общей подготовки.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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