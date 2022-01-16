Занимающий должность президента ФИФА Джанни Инфантино теперь живёт в Катаре. Об этом в своём материале рассказывает SonntagsBlick. Отмечается, что слухи о переезде главы ФИФА в страну, которая примет ближайший чемпионат мира, ходили давно, но в организации их отклоняли. Теперь же в ФИФА якобы уже не отпираются – журналисты нашли доказательства того, что Инфантино снял дом в Дохе. Источник пишет и о том, что в Катаре обучаются две дочери футбольного функционера.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Защищать титул чемпиона мира будет сборная Франции, которая отобралась на мундиаль напрямую через отбор.