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Чемпионат мира по футболу 2022

​Президент ФИФА Инфантино теперь живёт в Катаре – там пройдёт чемпионат мира-2022 слухи

16 Января 2022 • 16:08 Комментировать

Занимающий должность президента ФИФА Джанни Инфантино теперь живёт в Катаре. Об этом в своём материале рассказывает SonntagsBlick. Отмечается, что слухи о переезде главы ФИФА в страну, которая примет ближайший чемпионат мира, ходили давно, но в организации их отклоняли. Теперь же в ФИФА якобы уже не отпираются – журналисты нашли доказательства того, что Инфантино снял дом в Дохе. Источник пишет и о том, что в Катаре обучаются две дочери футбольного функционера.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Защищать титул чемпиона мира будет сборная Франции, которая отобралась на мундиаль напрямую через отбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино
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