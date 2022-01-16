​Шевченко не возглавит сборную Польши перед игрой с Россией – официально

После увольнения Андрея Шевченко из «Дженоа» стали появляться слухи о переговорах украинца с Польским футбольным союзом, подыскивающим тренера после декабрьского ухода Паулу Соузы.

Впрочем, эта информация не подтвердилась. В пресс-службе Польского футбольного союза сообщили sport24, что Шевченко не будет тренером сборной Польши. Рулевым польской национальной команды станет поляк, с которыми переговоры близки к завершению. О назначении планируется объявить на следующей неделе.

Ближайший матч сборная Польши проведёт 24 марта против России в «Лужниках» в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.