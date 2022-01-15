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Чемпионат мира по футболу 2022

Поляки вновь зовут Шевченко возглавить сборную Польши

15 Января 2022 • 22:30 Комментировать

После того, как Андрей Шевченко перестал быть главным тренером «Дженоа», вновь активизировались представители польской футбольной федерации. Как сообщает итальянский репортер Николо Скира в своем «Твиттере», они вновь инициировали переговоры с бывшим обладателем «Золотого мяча - 2004».

Это уже не первая попытка поляков убедить Шевченко возглавить польскую сборную, которая пока что остается без главного тренера. Ранее украинский специалист неизменно отвечал польским «сватам» отказом.

Именно с поляками предстоит сразиться российской сборной 24 марта в рамках полуфинальных стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира - 2022, который пройдет в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши
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