Поляки вновь зовут Шевченко возглавить сборную Польши

После того, как Андрей Шевченко перестал быть главным тренером «Дженоа», вновь активизировались представители польской футбольной федерации. Как сообщает итальянский репортер Николо Скира в своем «Твиттере», они вновь инициировали переговоры с бывшим обладателем «Золотого мяча - 2004».

Это уже не первая попытка поляков убедить Шевченко возглавить польскую сборную, которая пока что остается без главного тренера. Ранее украинский специалист неизменно отвечал польским «сватам» отказом.

Именно с поляками предстоит сразиться российской сборной 24 марта в рамках полуфинальных стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира - 2022, который пройдет в Катаре.