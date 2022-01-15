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Сборная Польши, которая сыграет с Россией в стыках ЧМ-2022, выбрала нового главного тренера

15 Января 2022 • 13:13 Комментировать

Сборная Польши определилась с новым главным тренером. Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус.

«В сборной Польши сегодня-завтра объявят имя нового тренера. Я уже его знаю, но не могу сказать», - заявил футболист.

Сборная Польши неожиданно осталась без наставника перед стыковыми матчам за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Пост рулевого покинул Паулу Соуза, принявший решение продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

Ходили слухи, что поляки рассматривают кандидатуры Андрея Шевченко, Славена Билича и Фабио Каннаваро.

Польша является соперником сборной России в стыках. Матч пройдет 24 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Мацей Рыбус
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