Сборная Польши, которая сыграет с Россией в стыках ЧМ-2022, выбрала нового главного тренера

Сборная Польши определилась с новым главным тренером. Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус.

«В сборной Польши сегодня-завтра объявят имя нового тренера. Я уже его знаю, но не могу сказать», - заявил футболист.

Сборная Польши неожиданно осталась без наставника перед стыковыми матчам за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Пост рулевого покинул Паулу Соуза, принявший решение продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

Ходили слухи, что поляки рассматривают кандидатуры Андрея Шевченко, Славена Билича и Фабио Каннаваро.

Польша является соперником сборной России в стыках. Матч пройдет 24 марта.