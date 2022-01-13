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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России запланировала товарищеский матч перед стыками – команда соберётся в Турции в середине марта

13 Января 2022 • 20:06 Комментировать

Уже в конце марта сборной России предстоит сыграть полуфинальный поединок плей-офф раунда отбора на чемпионат мира против Польши. До этого, как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется товарищеский матч на сборах в Турции, которые продлятся несколько дней.

Согласно источнику, Валерий Карпин соберет футболистов сразу же после 21-го тура местного первенства (14 марта) и отправится вместе с коллективом в более теплую страну для подготовки к решающим стыковым играм.

Пока неизвестно, кто станет соперником россиян. Вполне вероятно, что это будет сборная, не пробившаяся на мундиаль. При этом, ранее ходили слухи о возможном спарринге с Италией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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