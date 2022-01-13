​Месси сам решит, играть за сборную или нет

Лионель Месси действительно может пропустить матчи сборной Аргентины на стыке января и февраля. Поскольку «альбиселесте» уже застолбили за собой путёвку на чемпионат мира 2022 года, тренерский штаб национальной команды собирается освободить Месси от вызова. При этом окончательное решение, играть за сборную в январе-феврале или нет, примет сам Лионель. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Гастон Эдул из TyC Sports.

Стоит сказать, что Лионель Месси недавно перенёс коронавирусную инфекцию. В наступившем 2022 календарном году звёздный аргентинский форвард ещё не играл за «ПСЖ».