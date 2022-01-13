​В РФС рассказали о ближайших планах Карпина

Сборная России свой ближайший матч проведёт 24 марта. В этот день команда Валерия Карпина сыграет против Польши в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира 2022 года. Между тем, на официальном сайте РФС была размещена информация о ближайших планах рулевого национальной команды. В пятницу, 14 января, Валерий Карпин отправится в Испанию, где будет наблюдать за работой сборников на зимних сборах. Позже тренер посетит расположения клубов в ОАЭ и Турции.

Отмечается, что Николай Писарев в ближайшие зимние месяцы будет постоянно находиться в Турции, а Виктор Онопко – в Испании. Эти два специалиста, как известно, входят в штаб Валерия Карпина.