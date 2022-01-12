Виллаш-Боаш надеется поработать с национальной сборной

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш уже около 12 месяцев находится без работы – в феврале 2021 года португальский специалист покинул «Марсель» и не сумел нигде трудоустроиться.

Впрочем, как уверяет британский таблоид The Sun, Виллаш-Боаш не собирается покидать свою тренерскую деятельность. Согласно источнику, он надеется возглавить одну из национальных сборных и подготовить ее к чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

К тому же, именно это стало причиной постоянных отказов португальца другим клубам – у него на руках были предложения от представителей Серии А, а также бразильского чемпионата.