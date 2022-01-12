Сборная Исландии в Рейкьявике не смогла обыграть Уганду

В разгар зимы сборная Исландии провела товарищеский матч с соперниками из Уганды. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» при температуре в плюс три градуса по Цельсию.
Йоун Дади Бедварссон открыл счет уже на шестой минуте противостояния, а африканцы отыгрались еще до перерыва. На 31-й минуте Патрик Кадду отличился ударом с 11-метровой отметки.
Хотя сборная Исландии считалась фаворитом в этой паре, вырвать победу так и не смогла 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Бедварссон Йоун Дади 6'
|31' Кадду Патрик (1:1)
Андрессон Джекилл 46' ( Вальдимарссон Хакон-Рабн ( 46') • Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль • Лейфссон Ари • Пальмасон Финнюр-Томас • Баркарсон Атли • Эйнарссон Виктор 74' ( Ингасон Кристаль-Мани ( 74') • Андрасон Виктор-Эрлигюр • Ингимюндарсон Вальдимар 60' ( Гудьонсен Свейнн ( 60') • Йонссон Видар 60' ( Эйольфссон Гисли ( 60') • Бедварссон Йоун Дади 60' ( Гюннлёйхссон Хёскульдур ( 60') • Траустасон Арнор 79' ( Олафссон Давид-Кристьян ( 79')
Запасные: Тордарсон Стефан-Тейтюр • Муминович Дамир • Оулафссон Исак • Сампстед Альфонс • Хейкссон Алекс • Йонссон Ингвар
Люкуэйго Чарльз • Кисито Гавин 81' ( Вафула Иннокент ( 81') • Валусимби Иноч • Лвалива Халид • Абдул Азизи • Мато Роджерс • Кариса Милтон • Касонко Джордж • Муквала Стефан 58' ( Мугуме Ашраф ( 58') • Кадду Патрик 58' ( Шабан Мухаммад ( 58') • Кизза Мартин 58' ( Сентаму Юнус ( 58')
Запасные: Ватенга Исмаил • Брайт Анукани • Орит Ибрахим • Очан Бенджамин • Биаруанга Бобоси • Ссенжобе Эрик • Мутяба Тревис
12 января. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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