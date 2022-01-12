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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Исландии в Рейкьявике не смогла обыграть Уганду

12 Января 2022 • 18:58 Комментировать
Исландия
1:1
Уганда
окончен

В разгар зимы сборная Исландии провела товарищеский матч с соперниками из Уганды. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» при температуре в плюс три градуса по Цельсию.

Йоун Дади Бедварссон открыл счет уже на шестой минуте противостояния, а африканцы отыгрались еще до перерыва. На 31-й минуте Патрик Кадду отличился ударом с 11-метровой отметки.

Хотя сборная Исландии считалась фаворитом в этой паре, вырвать победу так и не смогла 1:1.

Протокол игры  
Исландия 1:1 Уганда
(1:0) Бедварссон Йоун Дади 6'    
    31' Кадду Патрик (1:1)
Андрессон Джекилл   46' (Вальдимарссон Хакон-Рабн (   46') Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль Лейфссон Ари Пальмасон Финнюр-Томас Баркарсон Атли Эйнарссон Виктор   74' (Ингасон Кристаль-Мани (   74') Андрасон Виктор-Эрлигюр Ингимюндарсон Вальдимар   60' (Гудьонсен Свейнн (   60') Йонссон Видар   60' (Эйольфссон Гисли (   60') Бедварссон Йоун Дади   60' (Гюннлёйхссон Хёскульдур (   60') Траустасон Арнор   79' (Олафссон Давид-Кристьян (   79')
Запасные: Тордарсон Стефан-Тейтюр Муминович Дамир Оулафссон Исак Сампстед Альфонс Хейкссон Алекс Йонссон Ингвар
Люкуэйго Чарльз Кисито Гавин   81' (Вафула Иннокент (   81') Валусимби Иноч Лвалива Халид Абдул Азизи Мато Роджерс Кариса Милтон Касонко Джордж Муквала Стефан   58' (Мугуме Ашраф (   58') Кадду Патрик   58' (Шабан Мухаммад (   58') Кизза Мартин   58' (Сентаму Юнус (   58')
Запасные: Ватенга Исмаил Брайт Анукани Орит Ибрахим Очан Бенджамин Биаруанга Бобоси Ссенжобе Эрик Мутяба Тревис
12 января. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Исландии сборная Уганды
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