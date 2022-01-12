Сборная Исландии в Рейкьявике не смогла обыграть Уганду

В разгар зимы сборная Исландии провела товарищеский матч с соперниками из Уганды. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» при температуре в плюс три градуса по Цельсию.

Йоун Дади Бедварссон открыл счет уже на шестой минуте противостояния, а африканцы отыгрались еще до перерыва. На 31-й минуте Патрик Кадду отличился ударом с 11-метровой отметки.

Хотя сборная Исландии считалась фаворитом в этой паре, вырвать победу так и не смогла 1:1.