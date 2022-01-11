Каннаваро отказался от работы со сборной Польши

Фабио Каннаваро считался фаворитом на должность главного тренера сборной Польши. Впрочем, находящийся без работы 48-летний итальянский специалист сказал «нет» Польскому футбольному союзу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио посредством своего официального сайта.

Причины отказа Фабио Каннаваро связаны с малым количеством времени для подготовки команды к важнейшим стыковым играм за право сыграть на чемпионате мира. Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет в полуфинале «стыков» против России в «Лужниках».

Ди Марцио отмечает, что Польский футбольный союз и Фабио Каннаваро по итогам переговоров расстались хорошо. Стороны могут вернуться к разговору в будущем.