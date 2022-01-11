Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Каннаваро отказался от работы со сборной Польши

11 Января 2022 • 19:22 Комментировать

Фабио Каннаваро считался фаворитом на должность главного тренера сборной Польши. Впрочем, находящийся без работы 48-летний итальянский специалист сказал «нет» Польскому футбольному союзу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио посредством своего официального сайта.

Причины отказа Фабио Каннаваро связаны с малым количеством времени для подготовки команды к важнейшим стыковым играм за право сыграть на чемпионате мира. Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет в полуфинале «стыков» против России в «Лужниках».

Ди Марцио отмечает, что Польский футбольный союз и Фабио Каннаваро по итогам переговоров расстались хорошо. Стороны могут вернуться к разговору в будущем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фабио Каннаваро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
19:22 · Чемпионат мира 2022
Каннаваро отказался от работы со сборной Польши
08:23 · Чемпионат мира 2022
Хайкин рассказал, кто победит в стыковом матче Россия - Польша 1
09 Января
16:51 · Чемпионат мира 2022
​Билич может возглавить сборную Польши
08 Января
18:18 · Чемпионат мира 2022
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Польши
07 Января
10:47 · Чемпионат мира 2022
Месси может пропустить матчи сборной Аргентины
06 Января
17:28 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшему тренеру года
05 Января
14:09 · Чемпионат мира 2022
​В Польском футбольном союзе ответили на вопрос о возможном назначении Шевченко тренером
09:51 · Италия. Серия А
Шевченко может возглавить соперника сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
04 Января
22:26 · Чемпионат мира 2022
Это’О: «Не вижу причин, почему африканская сборная не может выиграть чемпионат мира, это же просто»
22:01 · Чемпионат мира 2022
Эриксен изъявил желание вернуться на высокий уровень и сыграть на чемпионате мира в Катаре
21:05 · Чемпионат мира 2022
Чеферин: «Европа и Южная Америка против проведения чемпионата мира раз в два года, а именно страны этих регионов побеждали в турнире»
03 Января
21:16 · Чемпионат мира 2022
Инфантино призвал брать пример с женского футбола
19:18 · Чемпионат мира 2022
«Российский футбол на дне, даже искать не надо»: Карпин ответил на шутку болельщика в «Инстаграме» 1
18:19 · Чемпионат мира 2022
Лам: «Спорт – это политика, Олимпиаду проводят в Пекине, а чемпионат мира по футболу в Катаре» 4
02 Января
09:39 · Чемпионат мира 2022
​В сборной Китая запретили татуировки 9
Все новости
Рекомендуем