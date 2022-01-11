Хайкин рассказал, кто победит в стыковом матче Россия - Польша

Вратарь Никита Хайкин, выступающий в норвежском чемпионате за клуб «Будё-Глимт», ответил на вопрос о шансы сборной России в противостоянии с командой Польши в рамках стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Один из болельщиков задал вопрос футболисту в «Инстаграме»: «Сможет ли сборная России пройти поляков?». Хайкин ответил следующее: «Уверен, что да».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина финишировали на втором месте в своей отборочной группе. Сборная России имела хорошие шансы выйти на мундиаль напрямую, однако в решающем поединке уступила Хорватии.

Стыковой матч против Польши состоится в марте текущего года.