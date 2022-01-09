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Чемпионат мира по футболу 2022

​Билич может возглавить сборную Польши

09 Января 2022 • 16:51 Комментировать

Славен Билич в субботу остался безработным после ухода из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», где он работал в течение года. Как сообщает Polsatsport со ссылкой на польский Sport, Билич может стать главным тренером сборной Польши. Эта должность, как известно, оказалась вакантной после недавнего ухода Паулу Соузы.

По данным Sport, глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша планирует связаться со Славеном Биличем. При этом фаворитом на должность остаётся итальянец Фабио Каннаваро.

Следующий матч сборная Польши проведёт 24 марта в московских «Лужниках». Здесь команда сыграет против России в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Славен Билич
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