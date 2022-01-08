Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Польши

Вакансия главного тренера польской сборной по-прежнему пустует, бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавлять команду, но сейчас уже другой бывший обладатель «Золотого мяча» претендует на должность.

Как сообщает interia.pl, речь идет о Фабио Каннаваро, выигравшем награду в 2006 году. В среду должна состояться встреча Каннаваро и президента Польской федерации футбола - Чезари Кулешом.

Тренерская карьера итальянца началась в 2013 году, однако он тренировал лишь азиатские клубы, а также какое-то время работал со сборной Китая - всего лишь полтора месяца.