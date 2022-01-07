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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси может пропустить матчи сборной Аргентины

07 Января 2022 • 10:47 Комментировать

Нападающий Лионель Месси может быть освобожден от предстоящих матчей сборной Аргентины в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

Как сообщает Tyc Sports, тренерский штаб национальной команды предложил звездному бомбардиру попустить игры из-за недавно перенесенного коронавируса. Решение Месси пока неизвестно, он взял время на раздумья.

Сборной Аргентины предстоят поединки отбора против Чили и Колумбии. Встречи запланированы на 27 января и 2 февраля соответственно.

Добавим, что «альбиселесте» досрочно гарантировали себе путевку на мундиаль в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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