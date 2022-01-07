Месси может пропустить матчи сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси может быть освобожден от предстоящих матчей сборной Аргентины в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

Как сообщает Tyc Sports, тренерский штаб национальной команды предложил звездному бомбардиру попустить игры из-за недавно перенесенного коронавируса. Решение Месси пока неизвестно, он взял время на раздумья.

Сборной Аргентины предстоят поединки отбора против Чили и Колумбии. Встречи запланированы на 27 января и 2 февраля соответственно.

Добавим, что «альбиселесте» досрочно гарантировали себе путевку на мундиаль в Катаре.