​ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшему тренеру года

ФИФА объявила имена трёх номинантов на приз лучшему тренеру по итогам 2021 года. В шорт-лист попали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Роберто Манчини из сборной Италии и Томас Тухель из «Челси».

Хосеп Гвардиола в прошлом году привёл «Манчестер Сити» к титулу Премьер-лиги, а также к завоеванию Кубка английской лиги. Роберто Манчини со сборной Италии выиграл чемпионат Европы. Что до Томаса Тухеля, то он привёл «Челси» к трофею Лиги чемпионов уже после четырёх месяцев работы с командой.

Награда найдёт своего обладателя в понедельник, 17 января.

Стоит напомнить, что Роберто Манчини в своё время работал в России с «Зенитом».