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​В Польском футбольном союзе ответили на вопрос о возможном назначении Шевченко тренером

05 Января 2022 • 14:09 Комментировать

Ходят слухи, что сборную Польши может принять Андрей Шевченко, который плохо начал свой тренерский путь в «Дженоа». На вопрос о возможном пришествии украинца ответили в Польском футбольном союзе.

«PZPN не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши», - ответ пресс-службы Польского футбольного союза приводит ТАСС.

Следующим соперником сборной Польши будет Россия. Команды сразятся в «Лужниках» 24 марта в рамках полуфинала стыковых игр за право выступить на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что в конце декабря тренерское кресло в сборной Польши не без скандала покинул Паулу Соуза.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши
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