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Чемпионат мира по футболу 2022

Это’О: «Не вижу причин, почему африканская сборная не может выиграть чемпионат мира, это же просто»

04 Января 2022 • 22:26 Комментировать

Бывший футболист сборной Камеруна, а ныне глава местной федерации футбола Самюэль Это’О заявил, что африканским командам по силам удивить общественность и выиграть предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«В Африке есть много талантов. В Европе их меньше, но там есть образование, а это многое решает. Не вижу причин, почему сборная нашего континента не может выиграть мундиаль. Это же просто, одно из самих легких заданий. Всего лишь надо победить в нескольких матчах», - прокомментировал Это’О в интервью для The Athletic.

Уточним, что пока ни одной сборной Африки не удавалось доходить даже до полуфинала мирового первенства. В последний раз неплохие шансы были у представителей Ганы, но они уступили в серии послематчевых пенальти Уругваю в 2010 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Самюэль Это’О
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