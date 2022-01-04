Это’О: «Не вижу причин, почему африканская сборная не может выиграть чемпионат мира, это же просто»

Бывший футболист сборной Камеруна, а ныне глава местной федерации футбола Самюэль Это’О заявил, что африканским командам по силам удивить общественность и выиграть предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«В Африке есть много талантов. В Европе их меньше, но там есть образование, а это многое решает. Не вижу причин, почему сборная нашего континента не может выиграть мундиаль. Это же просто, одно из самих легких заданий. Всего лишь надо победить в нескольких матчах», - прокомментировал Это’О в интервью для The Athletic.

Уточним, что пока ни одной сборной Африки не удавалось доходить даже до полуфинала мирового первенства. В последний раз неплохие шансы были у представителей Ганы, но они уступили в серии послематчевых пенальти Уругваю в 2010 году.