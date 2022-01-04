Эриксен изъявил желание вернуться на высокий уровень и сыграть на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник Кристиан Эриксен уже полностью оправился от ужасного инцидента, случившегося во время последнего чемпионата Европы. Футболист вовсю ищет варианты продолжения карьеры в тех странах, где регламентом не запрещено играть с кадиостимулятором.

Более того, Эриксен не покидает надежд вернуться на самый высокий уровень, снова получив возможность представлять цвета своей страны на международной арене. Об этом он упомянул в обширном интервью для DR Sporten.

«Моя главная цель на данный момент? Попасть на чемпионат мира в Катаре. Надеюсь, все сложится так, как надо. Остальное решать тренерам. У меня нет страха, не боюсь снова упасть», - заявил датчанин.