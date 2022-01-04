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Чемпионат мира по футболу 2022

Чеферин: «Европа и Южная Америка против проведения чемпионата мира раз в два года, а именно страны этих регионов побеждали в турнире»

04 Января 2022 • 21:05 Комментировать

Борьба между УЕФА и ФИФА за власть на самом высшем уровне продолжается – недавно Джанни Инфантино снова выступил с заявлением о преимуществах проведения чемпионата мира раз в два года, а президент европейского союза Александр Чеферин в очередной раз пояснил, почему эта реформа является опасной для футбола.

«Европа и Южная Америка выступают против, а именно страны этих регионов побеждали в турнире. Мундиаль должен проходить реже, чтобы он оставался интересным. Если же это будет каждые два года, то пострадает женский футбол. Также параллельно проходят Олимпийские игры, другие соревнования. Этому нововведению не суждено случиться. Не потому, что мы против, а потому, что это плохая идея», - цитирует Чеферина RTE.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Чеферин
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