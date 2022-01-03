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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино призвал брать пример с женского футбола

03 Января 2022 • 21:16 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино готов рассмотреть идеи реформирования современного футбола.

- Проблема в том, что если команда ведет в счет, а на игроке фолят, то он лежит на газоне, будто бы его срубило молнией. Подобного нет в женском футболе, и надо брать с него пример, - заявил глава ФИФА в эфире Radio Anch’io Sport.

- Из 90 минут отведенного времени мяч находится в игре примерно 47-48 минут. Наша цель - довести этот показатель хотя бы до 60 минут, - добавил Инфантино.

Также в ФИФА пересмотрят правило офсайда, чтобы дать преимущество атакующей стороне. Ранее Инфантино выразил пожелание проводить чемпионаты Европы раз в два года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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