Инфантино призвал брать пример с женского футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино готов рассмотреть идеи реформирования современного футбола.

- Проблема в том, что если команда ведет в счет, а на игроке фолят, то он лежит на газоне, будто бы его срубило молнией. Подобного нет в женском футболе, и надо брать с него пример, - заявил глава ФИФА в эфире Radio Anch’io Sport.

- Из 90 минут отведенного времени мяч находится в игре примерно 47-48 минут. Наша цель - довести этот показатель хотя бы до 60 минут, - добавил Инфантино.

Также в ФИФА пересмотрят правило офсайда, чтобы дать преимущество атакующей стороне. Ранее Инфантино выразил пожелание проводить чемпионаты Европы раз в два года.