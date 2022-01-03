«Российский футбол на дне, даже искать не надо»: Карпин ответил на шутку болельщика в «Инстаграме»

В понедельник наставник сборной России Валерий Карпин опубликовал у себя в «Инстаграме» фотографию с отпуска, на которой он с аквалангом погрузился под воду. В комментариях один из болельщиков написал, что тренер «ищет на дне российский футбол».

Карпин в свою очередь иронично отреагировал на данную фразу, ответив следующее: «Он там, даже искать не надо». За два часа данный комментарий оценили уже около тысячи пользователей.

К слову, под руководством Карпина национальная команда страны смогла гарантировать себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Весной россиянам предстоит столкнуться со сборной Польши в полуфинале раунда плей-офф.