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«Российский футбол на дне, даже искать не надо»: Карпин ответил на шутку болельщика в «Инстаграме»

03 Января 2022 • 19:18 Комментировать

В понедельник наставник сборной России Валерий Карпин опубликовал у себя в «Инстаграме» фотографию с отпуска, на которой он с аквалангом погрузился под воду. В комментариях один из болельщиков написал, что тренер «ищет на дне российский футбол».

Карпин в свою очередь иронично отреагировал на данную фразу, ответив следующее: «Он там, даже искать не надо». За два часа данный комментарий оценили уже около тысячи пользователей.

К слову, под руководством Карпина национальная команда страны смогла гарантировать себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Весной россиянам предстоит столкнуться со сборной Польши в полуфинале раунда плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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