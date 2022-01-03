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Чемпионат мира по футболу 2022

Лам: «Спорт – это политика, Олимпиаду проводят в Пекине, а чемпионат мира по футболу в Катаре»

03 Января 2022 • 18:19 Комментировать (2)

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам отметился громким высказыванием, упрекнув международные спортивные организации и союзы в неправильном ведении дел. Он считает, что по состоянию на сегодняшний день политика занимает ведущие позиции в принятии тех или иных решений.

«Спорт – это политика, Олимпиаду проводят в Пекине, а чемпионат мира по футболу в Катаре. Все знают о проблемах в этих регионах. Мне повезло родится в Германии, в демократичной стране. Считаю, что футболисты могут давать огласку некоторым ситуациям. Они – публичные люди и в силе повлиять на что-то. Сейчас уже не посмотришь на мир наивно», - написал Лам в своей колонке на портале Tribuna.

Напомним, что Катар неоднократно подвергался критике из-за нарушений прав человека. Некоторые футбольные ассоциации даже открыто выступали против проведения мундиаля в этой стране, как, например, сборная Дании.

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Евро-Футбол.Ру,
Филипп Лам
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
skywoker
03 Января 2022 в 19:03
ну китайцы то строят дай бог
плюс они как бэ спортивная держава
а неполноценные арабы и футбол это да - несовместимые вещи
Underdog !
03 Января 2022 в 18:53
Вот именно,что ты родился в Германии и тебе легко рассуждать о проблемах других стран
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