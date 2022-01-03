Лам: «Спорт – это политика, Олимпиаду проводят в Пекине, а чемпионат мира по футболу в Катаре»

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам отметился громким высказыванием, упрекнув международные спортивные организации и союзы в неправильном ведении дел. Он считает, что по состоянию на сегодняшний день политика занимает ведущие позиции в принятии тех или иных решений.

«Спорт – это политика, Олимпиаду проводят в Пекине, а чемпионат мира по футболу в Катаре. Все знают о проблемах в этих регионах. Мне повезло родится в Германии, в демократичной стране. Считаю, что футболисты могут давать огласку некоторым ситуациям. Они – публичные люди и в силе повлиять на что-то. Сейчас уже не посмотришь на мир наивно», - написал Лам в своей колонке на портале Tribuna.

Напомним, что Катар неоднократно подвергался критике из-за нарушений прав человека. Некоторые футбольные ассоциации даже открыто выступали против проведения мундиаля в этой стране, как, например, сборная Дании.