​В сборной Китая запретили татуировки

Футболистам, которые выступают за национальную сборную Китая по футболу, запретили делать татуировки и порекомендовали свести уже сделанные. Об этом рассказывает BBC, ссылаясь на Главное управление спорта в Китае.

Вот уже несколько лет в Китае стараются бороться с появлением татуировок на экранах ТВ. В последнее время футболистам приходилось играть в футболках с длинными рукавами.

Стоит сказать, что в китайской культуре к татуировкам относятся плохо, поскольку раньше таким образом клеймили преступников. Запрет на татуировки для футболистов в Китае считают позитивным шагом.