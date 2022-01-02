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Чемпионат мира по футболу 2022

​В сборной Китая запретили татуировки

02 Января 2022 • 09:39 Комментировать (1)

Футболистам, которые выступают за национальную сборную Китая по футболу, запретили делать татуировки и порекомендовали свести уже сделанные. Об этом рассказывает BBC, ссылаясь на Главное управление спорта в Китае.

Вот уже несколько лет в Китае стараются бороться с появлением татуировок на экранах ТВ. В последнее время футболистам приходилось играть в футболках с длинными рукавами.

Стоит сказать, что в китайской культуре к татуировкам относятся плохо, поскольку раньше таким образом клеймили преступников. Запрет на татуировки для футболистов в Китае считают позитивным шагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Китая
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id343572846
02 Января 2022 в 10:41
Разумный спортсмен не будет вредить себе подобными глупостями...
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