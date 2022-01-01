​Брюки Карпина наделали шума на Новый год – жена тренера высказалась

Рулевой сборной России Валерий Карпин поздравил страну с Новым годом посредством публикации в «Инстаграме». Семейная фотография тренера спровоцировала шумные обсуждения – некоторые люди посмеивались над короткими брюками Карпина.

По поводу разговоров о брюках Валерия Карпина высказалась его супруга Дарья.

«Опомнитесь. Вам нечего обсудить 1 января, кроме брюк моего мужа? У вас всё нормально? Вы эталоны красоты, или вы стилисты?» - обратилась Дарья Карпина в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

Ближайший матч сборной России пройдёт 24 марта. Команда Валерия Карпина сыграет против Польши.