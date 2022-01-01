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​Брюки Карпина наделали шума на Новый год – жена тренера высказалась

01 Января 2022 • 17:16 Комментировать (1)

Рулевой сборной России Валерий Карпин поздравил страну с Новым годом посредством публикации в «Инстаграме». Семейная фотография тренера спровоцировала шумные обсуждения – некоторые люди посмеивались над короткими брюками Карпина.

По поводу разговоров о брюках Валерия Карпина высказалась его супруга Дарья.

«Опомнитесь. Вам нечего обсудить 1 января, кроме брюк моего мужа? У вас всё нормально? Вы эталоны красоты, или вы стилисты?» - обратилась Дарья Карпина в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

Ближайший матч сборной России пройдёт 24 марта. Команда Валерия Карпина сыграет против Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
01 Января 2022 в 17:30
ай 24 марцу на фарц карпуха должон енти самые шкеры купленыя на киславоцкам бозаре напялиц.. )))
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