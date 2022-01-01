Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил страну с наступлением нового года. Соответствующую публикацию рулевой главной команды страны сделал на своей страничке в «Инстаграме».

«С Новым годом, народ», - написал Карпин под фотографией с супругой и дочерями.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России летом, сменив на тренерском мостике Станислава Черчесова. Под руководством Карпина российская сборная провела семь матчей. Результаты были следующими: пять побед, ничья и поражение.

В конце марта сборная России примет участие в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.