Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала «новогодний рэпчик от Смолова»

01 Января 2022 • 15:15 Комментировать

Пресс-служба сборной России опубликовала видео на страничке в «Твиттере», показав «новогодний рэпчик от Фёдора Смолова». Судя по всему, видео нападающий российской национальной команды записал в новогоднюю ночь.

 

Всего за сборную России Фёдор Смолов провёл 45 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 16 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта. Команда Валерия Карпина в «Лужниках» будет принимать Польшу в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре. В случае победы сборная России сразится за билет на мундиаль со Швецией или Чехией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
17:16 · Чемпионат мира 2022
​Брюки Карпина наделали шума на Новый год – жена тренера высказалась 1
16:54 · Чемпионат мира 2022
​Карпин поздравил Россию с Новым годом фото
15:15 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала «новогодний рэпчик от Смолова»
14:30 · Чемпионат мира 2022
​Зеленский в новогоднем обращении вспомнил о поражении Украины со счётом 0:4 на Евро
14:17 · Чемпионат мира 2022
Сборную Польши перед игрой с Россией может возглавить Каннаваро
31 Декабря
17:21 · Чемпионат мира 2022
​Широков назвал главное футбольное разочарование года 2
09:08 · Чемпионат мира 2022
Романцев высказался о конфликте Карпина и Дзюбы 1
30 Декабря
20:06 · Чемпионат мира 2022
​Карпин и футболисты сборной России поздравили фанатов с Новым годом 1 видео
13:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин - болельщикам: «Давайте верить в сборную и удачу в еврокубках»
29 Декабря
22:36 · Чемпионат мира 2022
​Отставка Соузы с должности главного тренера сборной Польши подтвердилась официально
22:21 · Чемпионат мира 2022
​Соуза уже не тренер сборной Польши – источник
20:22 · Чемпионат мира 2022
​Определён автор лучшего гола сборной России в 2021 году
28 Декабря
19:25 · Чемпионат мира 2022
Соуза договорился с польской федерацией о сумме компенсации за досрочный уход
27 Декабря
23:58 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе: «Чемпионат мира может стать обыденностью»
20:31 · Чемпионат мира 2022
Левандовски: «Нам будет непросто против России»
Все новости
Рекомендуем