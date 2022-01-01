​Сборная России показала «новогодний рэпчик от Смолова»

Пресс-служба сборной России опубликовала видео на страничке в «Твиттере», показав «новогодний рэпчик от Фёдора Смолова». Судя по всему, видео нападающий российской национальной команды записал в новогоднюю ночь.

Новогодний рэпчик от Смолова pic.twitter.com/Ep0oLtyiRt — Сборная России (@TeamRussia) January 1, 2022

Всего за сборную России Фёдор Смолов провёл 45 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 16 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта. Команда Валерия Карпина в «Лужниках» будет принимать Польшу в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре. В случае победы сборная России сразится за билет на мундиаль со Швецией или Чехией.