Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборную Польши перед игрой с Россией может возглавить Каннаваро

01 Января 2022 • 14:17 Комментировать

В последние дни 2021 года сборная Польши осталась без тренера – Паулу Соуза покинул тренерское кресло, перебравшись в бразильский «Фламенго». Как сообщает Interia Sport, одним из кандидатов на должность рулевого польской национальной команды является итальянец Фабио Каннаваро.

48-летний Фабио Каннаваро, становившийся чемпионом мира в 2006 году, вот уже несколько лет находится без работы. Предложение Польского футбольного союза может заинтересовать итальянского специалиста.

Ближайший матч сборная Польши проведёт 24 марта в московских «Лужниках». В этот день поляки сыграют против России в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фабио Каннаваро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
14:30 · Чемпионат мира 2022
​Зеленский в новогоднем обращении вспомнил о поражении Украины со счётом 0:4 на Евро
14:17 · Чемпионат мира 2022
Сборную Польши перед игрой с Россией может возглавить Каннаваро
31 Декабря
17:21 · Чемпионат мира 2022
​Широков назвал главное футбольное разочарование года 2
09:08 · Чемпионат мира 2022
Романцев высказался о конфликте Карпина и Дзюбы 1
30 Декабря
20:06 · Чемпионат мира 2022
​Карпин и футболисты сборной России поздравили фанатов с Новым годом 1 видео
13:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин - болельщикам: «Давайте верить в сборную и удачу в еврокубках»
29 Декабря
22:36 · Чемпионат мира 2022
​Отставка Соузы с должности главного тренера сборной Польши подтвердилась официально
22:21 · Чемпионат мира 2022
​Соуза уже не тренер сборной Польши – источник
20:22 · Чемпионат мира 2022
​Определён автор лучшего гола сборной России в 2021 году
28 Декабря
19:25 · Чемпионат мира 2022
Соуза договорился с польской федерацией о сумме компенсации за досрочный уход
27 Декабря
23:58 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе: «Чемпионат мира может стать обыденностью»
20:31 · Чемпионат мира 2022
Левандовски: «Нам будет непросто против России»
16:38 · Чемпионат мира 2022
​Манчини: «Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч»
15:54 · Чемпионат мира 2022
​Паулу Соуза уходит из сборной Польши со скандалом, в игре с Россией у команды будет другой тренер
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Бонуччи пригрозил Роналду: «Он знает, что получит пару ушибов»
Все новости
Рекомендуем