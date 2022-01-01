Сборную Польши перед игрой с Россией может возглавить Каннаваро

В последние дни 2021 года сборная Польши осталась без тренера – Паулу Соуза покинул тренерское кресло, перебравшись в бразильский «Фламенго». Как сообщает Interia Sport, одним из кандидатов на должность рулевого польской национальной команды является итальянец Фабио Каннаваро.

48-летний Фабио Каннаваро, становившийся чемпионом мира в 2006 году, вот уже несколько лет находится без работы. Предложение Польского футбольного союза может заинтересовать итальянского специалиста.

Ближайший матч сборная Польши проведёт 24 марта в московских «Лужниках». В этот день поляки сыграют против России в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.