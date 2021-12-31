​Широков назвал главное футбольное разочарование года

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков ответил на вопрос, что, на его взгляд, стало главным разочарованием 2021 года в российском футболе. Широков назвал таким разочарованием выступление сборной России на чемпионате Европы. Слова экс-игрока «Зенита» приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, на Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, где также выступали сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Вскоре после завершения турнира Станислав Черчесов был отправлен в отставку с должности главного тренера национальной команды. Его сменил Валерий Карпин.