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Романцев высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

31 Декабря 2021 • 09:08 Комментировать

Легенда российского тренерского цеха Олег Романцев, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мнением о ситуации между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и рулевым сборной России Валерием Карпиным. Нападающий не сыграл ни одного матча за национальную команду после прихода в нее 52-летнего специалиста.

«Уверен, что для Карпина победа команды важнее личных амбиций. Если он почувствует, что Артём хочет помочь сборной, то протянет руку», - высказался Романцев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 и весной примет участие в стыковых играх. Первым соперником подопечных Карпина будет сборная Польша. Матч состоится в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Олег Романцев Артём Дзюба
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