Романцев высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

Легенда российского тренерского цеха Олег Романцев, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мнением о ситуации между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и рулевым сборной России Валерием Карпиным. Нападающий не сыграл ни одного матча за национальную команду после прихода в нее 52-летнего специалиста.

«Уверен, что для Карпина победа команды важнее личных амбиций. Если он почувствует, что Артём хочет помочь сборной, то протянет руку», - высказался Романцев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 и весной примет участие в стыковых играх. Первым соперником подопечных Карпина будет сборная Польша. Матч состоится в Москве.