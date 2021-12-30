На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео. Главный тренер команды Валерий Карпин и футболисты поздравили фанатов с Новым годом.

«Желаем, чтобы наша игра вас всегда радовала. Постараемся в новом году радовать вас как можно чаще», - сказал Карпин в поздравлении, среди прочего.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта. В этот день в «Лужниках» команда Валерия Карпина примет Польшу. В случае победы российская национальная команда в финальной игре за билет на чемпионат мира сразится на своём поле со шведами или чехами.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

Насколько хорошо вы следили за Карпиным в сборной России