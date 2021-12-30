​Насколько хорошо вы следили за Карпиным в сборной России

Летом уходящего года главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей. Прямой билет на чемпионат мира завоевать не получилось, но выход в стыковые игры тоже можно считать успехом, поскольку в одной группе с командой России выступали крепкие Словакия и Словения.

Делать серьёзные выводы о работе Валерия Карпина можно будет уже после «стыков». А пока что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает своим любимым читателям пройти тест. Давайте узнаем, насколько внимательно вы следили за сборной России под руководством Валерия Карпина.