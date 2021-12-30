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Чемпионат мира по футболу 2022

​Насколько хорошо вы следили за Карпиным в сборной России

30 Декабря 2021 • 14:40 Комментировать (1)

Летом уходящего года главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей. Прямой билет на чемпионат мира завоевать не получилось, но выход в стыковые игры тоже можно считать успехом, поскольку в одной группе с командой России выступали крепкие Словакия и Словения.

Делать серьёзные выводы о работе Валерия Карпина можно будет уже после «стыков». А пока что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает своим любимым читателям пройти тест. Давайте узнаем, насколько внимательно вы следили за сборной России под руководством Валерия Карпина.  


 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
30 Декабря 2021 в 14:49
4/10)))
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