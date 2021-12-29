Информация о том, что Паулу Соуза более не является главным тренером сборной Польши, нашла подтверждение. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что контракт с 51-летним тренером был расторгнут. Решение единогласно было приято советом директоров Союза. Отмечается, что Соуза выплатит компенсацию.

Ранее Globo Esporte сообщал о том, что сумма компенсации составит 300 тысяч евро.

Ожидается, что в ближайшее время Паулу Соуза станет главным тренером бразильского клуба «Фламенго».

Сборная России будет принимать Польшу в «Лужниках» 24 марта в полуфинале стыковых игр за место на чемпионате мира.