Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Отставка Соузы с должности главного тренера сборной Польши подтвердилась официально

29 Декабря 2021 • 22:36 Комментировать

Информация о том, что Паулу Соуза более не является главным тренером сборной Польши, нашла подтверждение. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что контракт с 51-летним тренером был расторгнут. Решение единогласно было приято советом директоров Союза. Отмечается, что Соуза выплатит компенсацию.

Ранее Globo Esporte сообщал о том, что сумма компенсации составит 300 тысяч евро.

Ожидается, что в ближайшее время Паулу Соуза станет главным тренером бразильского клуба «Фламенго».

Сборная России будет принимать Польшу в «Лужниках» 24 марта в полуфинале стыковых игр за место на чемпионате мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Паулу Соуза Цезарий Кулеша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
22:36 · Чемпионат мира 2022
​Отставка Соузы с должности главного тренера сборной Польши подтвердилась официально
22:21 · Чемпионат мира 2022
​Соуза уже не тренер сборной Польши – источник
20:22 · Чемпионат мира 2022
​Определён автор лучшего гола сборной России в 2021 году
28 Декабря
19:25 · Чемпионат мира 2022
Соуза договорился с польской федерацией о сумме компенсации за досрочный уход
27 Декабря
23:58 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе: «Чемпионат мира может стать обыденностью»
20:31 · Чемпионат мира 2022
Левандовски: «Нам будет непросто против России»
16:38 · Чемпионат мира 2022
​Манчини: «Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч»
15:54 · Чемпионат мира 2022
​Паулу Соуза уходит из сборной Польши со скандалом, в игре с Россией у команды будет другой тренер
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Бонуччи пригрозил Роналду: «Он знает, что получит пару ушибов»
12:34 · Чемпионат мира 2022
Аршавин назвал двух лидеров сборной России при Карпине 1
10:42 · Чемпионат мира 2022
Аршавин оценил шансы сборной России в стыковом матче с Польшей 1
00:55 · Чемпионат мира 2022
Польский журналист назвал Паулу Соузу «трусом» - тренер хочет покинуть сборную накануне стыковых матчей против России
26 Декабря
18:13 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира»
14:44 · Чемпионат мира 2022
​Карпин на отдыхе совершил погружение в Красное море 6 фото
24 Декабря
17:20 · Чемпионат мира 2022
Сафонов – лучший игрок сборной России в 2021 году по версии болельщиков
Все новости
Рекомендуем