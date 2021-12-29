​Соуза уже не тренер сборной Польши – источник

В Бразилии сообщают о том, что союз Паузу Соузы и «Фламенго» больше не имеет преград. По данным Globo Esporte, 51-летний специалист реализовал пункт о разрыве контракта с Польским футбольным союзом в одностороннем порядке, выплатив около 300 тысяч евро компенсации. Таким образом, Соуза больше не является тренером сборной Польши.

Стоит сказать, что сборная Польши будет соперником сборной России в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. Команды сразятся на поле стадиона «Лужники» 24 марта.

Паулу Соуза работал со сборной Польши с января. Под руководством португальца поляки провели 15 матчей: 6 побед, 5 ничьих, 4 поражения.