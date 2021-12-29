​Определён автор лучшего гола сборной России в 2021 году

Пресс-служба сборной России назвала лучший гол команды в уходящем году. Его автором стал защитник Георгий Джикия, сумевший забить в гостевом поединке против Словении осенью.

После подачи с углового и скидки в штрафной площади сборной Словении завязалась борьба. Подключившемуся на стандарт Джикии удалось нанести эффектный и, главное, результативный удар в падении через себя.

Напомним, что сборная России обыграла в том матче Словению со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина в итоге заняла в отборе второе место в своей группе и теперь поборется за билет на чемпионат мира в стыковых матчах. В полуфинале соперников россиян будут поляки.