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​Определён автор лучшего гола сборной России в 2021 году

29 Декабря 2021 • 20:22 Комментировать

Пресс-служба сборной России назвала лучший гол команды в уходящем году. Его автором стал защитник Георгий Джикия, сумевший забить в гостевом поединке против Словении осенью.

После подачи с углового и скидки в штрафной площади сборной Словении завязалась борьба. Подключившемуся на стандарт Джикии удалось нанести эффектный и, главное, результативный удар в падении через себя.

Напомним, что сборная России обыграла в том матче Словению со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина в итоге заняла в отборе второе место в своей группе и теперь поборется за билет на чемпионат мира в стыковых матчах. В полуфинале соперников россиян будут поляки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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