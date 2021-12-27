Мбаппе: «Чемпионат мира может стать обыденностью»

Лучший футболист 2021 года по версии Globe Soccer Awards Килиан Мбаппе выразил решительный протест против планов ФИФА проводить чемпионаты мира в два раза чаще. Об этом француз, побеждавший на таком турнире в 2018 году, заявил во время церемонии награждения.

- Чемпионат мира восхитителен. Это событие, которое порой может быть лишь раз в жизни. Он такой особенный, потому что проводится раз в четыре года, и если играть там каждые два года, он станет обыденностью, - заявил Мбаппе.

- Если хотите дать людям что-то особенное, нужно заставить их ждать. Болельщикам нужны качество и эмоции, а в новых условиях уровень турнира упадет, - добавил форвард.

В Катаре сыграют 32 сборные, а с 2026 года число участников увеличится до 48.