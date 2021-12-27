Новогодний подарок для сборной России: Доставлено из Польши

Сборная России накануне Нового года получила неожиданный подарок. Паулу Соуза покинул национальную команду Польши. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Ещё недавно мы в России переживали, что Валерий Карпин может покинуть национальную команду накануне стыков. Наставник публично заявил, что подумывал об этом. Терять тренера перед стыковыми матчами очень не хотелось. В марте предстоят, как мы надеемся, два важнейших матча на пути в Катар, и сейчас менять специалиста было бы большим риском. К счастью, Карпин остался. А вот Польша…

Паулу Соуза принял предложение от «Фламенго» и покидает сборную Польши. Таким образом наш ближайший соперник оказывается в ситуации, когда за три месяца до поединка в Москве у него просто нет тренера. Конечно, сейчас поляки экстренно найдут замену. Вопрос даже не в том, кто это будет конкретно. Есть Ежи Бженчек, который выводил сборную Польши на Евро, но поссорился с Левандовски, есть Чеслав Михневич, возглавлявший молодёжку, можно вспомнить и Адама Навалку, который руководил национальной командой на континентальном турнире в 2016-м и мундиале в 2018-м. Выбор у поляков так или иначе есть. Другое дело, что новый специалист не успеет проверить свои идеи, ведь встреча в Москве будет дебютной для любого специалиста.

Отдельно радует ещё тот факт, что Паулу Соуза ставил сборной Польши интересный футбол, основанный на прессинге. Для этого надо иметь сыгранный состав, где каждый понимает свой манёвр. Новый тренер просто не может взять и легко это повторить с листа. Так или иначе следующий наставник сборной Польши будет вынужден в Москве упрощать игру. Скорее всего, ставка будет сделана не столько на командную игру, сколько на уровень звёзд и их индивидуальное мастерство. В этом точно будет преимущество у россиян, ведь у Карпина уже есть наработки, которые можно использовать.

Расслабляться, конечно, не стоит. Роберт Левандовски – это футболист, который может решить исход любого поединка в одиночку, вне зависимости от тактики и схемы игры. У сборной Польши есть и другие звёзды, которые также способны за счёт индивидуального мастерства решать исход матчей.

Кроме того, очень важно, чтобы Валерий Карпин сам себя не обманул. Тактические игры тренеров порой приводят к тому, что при попытке удивить визами случаются проколы. Дело в том, что смена тренера в сборной Польши приводит всё же к одной большой проблеме: крайне сложно будет предсказать, в каком составе и как соперник будет играть в Москве. Карпин сможет провести разбор отдельных игроков сборной Польши, но не более того. Последний месяц подготовки прошёл практически впустую, ведь поиск слабых сторон в игре Соузы теперь теряет смысл, так как его сменщик может сам избежать их появления.

И всё же резкая смена тренера в сборной Польши – это настоящий подарок для россиян. Наш соперник будет вынужден с листа проводить важнейший матч, причём в гостях. Это очень серьёзное испытание. У сборной России появился ещё один козырь в первом стыковом матче. При этом важно не забывать, что даже победа над поляками нам ещё ничего не гарантирует.

Андрей Центров